Fietsfabrikant Ridley en Eddy Merckx: “Onze intentie is om in het peloton te blijven” donderdag 28 mei 2020 om 11:18

Fietsenproducent Belgian Cycling Factory, het bedrijf achter de merken Ridley en Eddy Merckx, noemt het voorbarig dat zij uit de wielersport zouden stappen. Een viertal wegploegen rijdt op fietsen van BCF en heeft een aflopend contract. Die wil de producent graag verlengen, ondanks de coronacrisis. “Het is in ons eigen belang om in het peloton te blijven”, zegt de marketingmanager.

Met Lotto Soudal, Bingoal-Wallonie Bruxelles, Sport Vlaanderen-Baloise en AG2R La Mondiale rijden vier profteams op Ridley- en Eddy Merckx-fietsen. Alle vier hebben een aflopend contract met Belgian Cycling Factory, dat mogelijk het sponsorbudget verlaagd als gevolg van de crisis. “We onderhandelen nog met elk van die teams”, vertelt manager Thibaut Norga aan Het Laatste Nieuws.

‘Het klopt niet dat wij zwaar gaan snoeien’

“Zoals bij elke onderhandeling worden de modaliteiten en bedragen herbekeken, maar het klopt niet dat wij per definitie zwaar gaan snoeien. Waarmee ik ook niet zeg dat we met de vier ploegen doorgaan of dat de contracten allemaal gelijk zullen blijven. Het gaat om nieuwe onderhandelingen, niemand weet op voorhand hoe die aflopen”, aldus Norga.

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft Belgian Cycling Factory de betalingen aan Lotto Soudal en AG2R La Mondiale bevroren. Van stoppen als partner van profteams wil het bedrijf niet denken. “We hebben helden en uithangborden nodig om het product neer te zetten”, zegt de marketingmanager. “Daarnaast hebben we ook de rechtstreekse feedback van de renners nodig om te kunnen blijven evolueren op technologisch vlak. Het is dus zeker onze intentie om in het peloton te blijven.”

Lopend contract Pauwels Sauzen-Bingoal

Lotto Soudal en Bingoal-Wallonie Bruxelles rijden al jaren op Ridley, net als het veldritteam Pauwels Sauzen-Bingoal. Sport Vlaanderen-Baloise en AG2R La Mondiale (sinds 2019) rijden op Merckx-fietsen. Op het crossteam van Jurgen Mettepenningen na, zijn al die teams eind dit jaar einde contract bij de Limburgse fietsfabrikant.