Fietsenmerk Colnago overgenomen door investeringsfonds uit Abu Dhabi maandag 4 mei 2020 om 18:59

Colnago is overgenomen door een investeringsfonds uit Abu Dhabi. Tuttobiciweb meldt dat Chimera Investments LLC een meerderheid van de aandelen van de roemruchte Italiaanse fietsenfabrikant verworven heeft.

Het Italiaanse fietsicoon met het kenmerkende klavertje vier als logo werd in 1954 opgericht door Ernesto Colnago. Hij begon dat jaar zijn eigen werkplaats in Cambiago, een plaatsje ten noord-oosten van Milaan. In de jaren zeventig bouwde hij fietsen voor de Molteni-ploeg van Eddy Merckx. Ook bouwde Colnago voor ‘De Kannibaal’ een speciale fiets voor zijn wereldrecordpoging in 1972.

In de jaren tachtig wonnen Giuseppe Saronni (Goodwood 1982) en Joop Zoetemelk (Giavera del Montello 1985) de wereldtitel op een Colnago. De Rabobankploeg reed tussen 1996 en 2008 op de fietsen van Italiaanse makelij. Daarnaast reed de beroemde Mapei-ploeg jarenlang op fietsen van Colnago. Vandaag de dag zien we de naam in het profpeloton terug op de fietsen van UAE Emirates, Gazprom-RusVelo en Novo Nordisk.

De 88-jarige Colnago juicht de komst van de nieuwe partner toe. “Met de steun van Chimera hebben we een unieke kans om ervoor te zorgen dat we tot ver in de toekomst de beste fietsen ter wereld blijven bouwen”, stelt hij.