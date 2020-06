Fiets die Peter Sagan aan paus gaf wordt geveild zondag 7 juni 2020 om 17:21

De speciale fiets die Peter Sagan begin 2018 aan paus Franciscus schonk, wordt geveild voor het goede doel. Liefdadigheidsorganisatie ‘We Run Together’ start komende week een online veiling om geld op te halen voor de ziekenhuizen en de artsen in Bergamo en Brescia.

Deze steden in het noorden van Italië zijn allebei zwaar getroffen door het coronavirus. Via de website CharityStars.com kan vanaf maandag 8 juni geboden worden op meerdere prijzen en (sport)attributen. Ook Athletica Vaticana doet een duit in het zakje, nadat de paus zelf met het idee kwam.

Paus Franciscus biedt de fiets aan die hij twee jaar geleden van Peter Sagan had ontvangen, aldus Cicloweb. Het gaat om een speciaal gekleurde Specialized, in de kleuren wit en geel van het Vaticaan.