Ferron emotioneel na zege in Dauphiné: “Ga niet veel meer winnen in WorldTour”

Bij Valentin Ferron waren de tranen heel dichtbij na zijn overwinning in de zesde rit van het Critérium du Dauphiné. Voor de 24-jarige coureur van TotalEnergies was het zijn tweede profzege. “Elke dag hoop je te winnen, maar je moet ook genieten van een zege in de WorldTour, want heel veel zeges zal ik niet boeken”, weet hij.

“Dit is groots”, aldus Ferron in het flashinterview, nadat hij kort daarvoor in de slotkilometer was weggereden uit een kopgroep van zes in Gap. “Dit is het resultaat van heel veel werk. Het is een groot succes in mijn loopbaan. We vormden een geweldige ontsnapping, omdat we met veel sterke renners weg waren gereden.”

Ferron wist dat hij moest wegrijden van de andere vijf. “Ik was niet de snelste, dus toen ik zag dat er een moment van stilte was, besloot ik ervoor te gaan. En dat werkte. Het is geweldig en een heel speciaal gevoel om hier te winnen”, legt hij uit. “We gaan dit goed vieren vanavond en misschien zal het dan indalen. Dit jaar is de dynamiek in de ploeg echt goed. Iedereen is erg betrokken en dat voelt goed. Veel renners hebben al gewonnen bijvoorbeeld.”