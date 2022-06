Vluchter Valentin Ferron verrast met ritwinst in zesde etappe Dauphiné

Valentin Ferron heeft vanuit de vroege vlucht de zesde etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Fransman van TotalEnergies was na een razendsnelle rit van Rives naar Gap van 196 kilometer de beste van zes koplopers, die uit handen bleven van het peloton. Hij bleef Pierre Rolland en Warren Barguil voor. Wout van Aert behoudt wel de gele trui.

De strijd om de vlucht in deze heuvelrit was erg intensief. Even zaten Ethan Hayter en Damiano Caruso in een gelost deel van het peloton, maar die situatie kwam snel weer bij elkaar. Ondertussen werden aanvalspogingen van onder meer Jasper Stuyven, Andrea Bagioli, Kevin Geniets en Alexis Vuillermoz onschadelijk gemaakt. Een volgende groep van zeven kreeg na 50 kilometer koers wel de ruimte in een lastige fase.

Het gebeurde op de zes kilometer lange Côte de Grands Goulets van derde categorie. Andrea Bagioli (Quick-Step-Alpha Vinyl), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), Victor Lafay (Cofidis) en Valentin Ferron (TotalEnergies) reden snel twee minuten bij elkaar. Bagioli was op 3.02 minuut van Wout van Aert de best geplaatste renner.

Hulp voor Jumbo-Visma in achtervolging

Jumbo-Visma controleerde het peloton en liet de voorsprong van het zevental niet verder dan vijf minuten wegrijden. Op de Col de Cabre (9,1 km aan 4,6%) trok Trek-Segafredo door in het peloton. Dat zorgde ervoor dat Dylan Groenewegen moest lossen. In de kopgroep, waar Armirail loste, was het Rolland die zijn voorsprong in het bergklassement uitbreidde; hij leidde na de Cabre met 29 punten en heeft nu 21 punten voorsprong op Vuillermoz.

Het peloton kwam drie minuten later over de top, die op een kleine zestig kilometer van de finish lag. Naast Trek-Segafredo zetten ook Intermarché-Wanty-Gobert en BORA-hansgrohe een mannetje op kop om de kopgroep terug te halen. Overigens wist de geloste Groenewegen wel weer terug te keren in het peloton.

Peloton komt te laat

Dat peloton had echter de grootste moeite om het gat dicht te rijden. Twintig kilometer voor het einde hadden de vluchters nog steeds 2.30 minuut voorsprong op de jagende treintjes van Jumbo-Visma, UAE Emirates en BikeExchange-Jayco, en dus mochten de koplopers gaan dromen. Er volgde namelijk nog een dalend stuk richting de finish in Gap.

Vijf kilometer voor de finish begonnen Bagioli, Barguil, Bouchard, Rolland, Lafay en Ferron wat te pokeren. Bouchard plaatste de eerste demarrage, maar hij kwam niet weg. Vervolgens ging het in dalende lijn richting Gap. Ferron ging vervolgens onder de vod in de aanval. Er werd niet meteen gereageerd en de rappe Bagioli weigerde de kastanjes uit het vuur te halen voor de rest. Daardoor kon Ferron de ritzege binnenslepen.

Drie seconden achter hem pakte Rolland de tweede plaats en werd Barguil derde. Het peloton kwam uiteindelijk een halve minuut tekort. Juan Sebastián Molano klopte Edvald Boasson Hagen en Dylan Groenewegen in de strijd om plek zeven. Overigens was er nog een incident rond UAE Emirates-sprinter Molano in de finale. Op tv-beelden was te zien dat hij Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert) een klap gaf.