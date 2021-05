Ferrand-Prévot kan zondag starten in Nové Město ondanks valpartij

Pauline Ferrand-Prévot gaat morgen gewoon van start in de olympische cross-country in Nové Město. Na een ongelukkige val in de shorttrack gisteren moest de wereldkampioene zich laten onderzoeken in het ziekenhuis, maar daar bleek alles in orde.

Op het wasbord in de derde ronde kwam Ferrand-Prévot ten val doordat haar voorwiel weggleed. Ze kwam met haar gezicht in de bebording terecht. Ze sprong meteen op en ging daarna in de achtervolging. Enkele minuten later stond de camera plots stil bij de Française, toen ze op haar zij op de grond lag. De renster van het team Absolute-Absalon moest logischerwijs opgeven.

Na de wedstrijd schreef ze op haar social media: “Tijdens de shorttrack ben ik ten val gekomen. Ik raakte mijn voorwiel kwijt en kwam met mijn gezicht op een blauw bordje terecht. Ook stootte het zadel vrij hard in mijn buik, wat mij de adem afsneed. Ze wilden me laten onderzoeken of alles oké was.”

‘De dokter zag er niet slecht uit’

Ferrand-Prévot kon toen echter alweer lachen. “Dat ze me wilden laten onderzoeken vond ik niet erg, want de dokter zag er niet slecht uit.”

’s Avonds al mocht ze het ziekenhuis verlaten, liet de wereldkampioene vanochtend weten. “Alles lijkt in orde. Ik heb alleen niet zo veel geslapen. Ik wil de staf van Absolute-Absalon bedanken. Ik wil morgen zeker starten, want deze val was een grote grap en ik wilde slechts mijn benen sparen voor de ‘echte’ wedstrijd op zondag”, schreef ze met een knipoog.

De olympische cross-country voor de vrouwen begint zondag om 11.20 uur. De mannenwedstrijd volgt ’s middags om 15.20 uur.