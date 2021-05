Fernando Gaviria zevende: “Ik ben blij dat ik er nog bij zat”

Fernando Gaviria overleefde de heuvelachtige zone in de derde etappe van de Giro d’Italia, maar de Colombiaan van UAE Emirates kon zich in de sprint van het uitgedunde peloton niet onderscheiden. Hij werd uiteindelijk zevende. “Ik ben blij dat ik er nog bij zat van voren”, vertelde Gaviria na afloop.

In de heuvels zat Gaviria goed van voren in het peloton, maar de ploeg die het meeste werk verrichtte (BORA-hansgrohe, red.) verrekende zich. Daardoor ging vluchter Taco van der Hoorn er met de winst vandoor in Canale. De sprint daarachter werd gewonnen door Davide Cimolai.

Gaviria strandde op de zevende plaats. “Mijn benen liepen een beetje vol in de sprint na de zware etappe, maar ik kijk nu al uit naar de volgende kansen om voor de overwinning te gaan in deze Giro”, geeft de sprinter uit Colombia aan. “Dat ik er nog bij zat van voren bevestigt dat mijn conditie goed is en dat de ploeg goed gewerkt heeft.”