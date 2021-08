Fernando Gaviria: “We waren ervan overtuigd dat we vandaag konden winnen”

Voor het eerst in 329 dagen kon Fernando Gaviria vandaag weer eens het zegegebaar maken. De Colombiaanse sprinter van UAE-Emirates maakte met een sprintzege in de Ronde van Polen een einde aan een lange periode zonder overwinning.

“Het was een snelle en lange dag”, kijkt Gaviria terug op de site van zijn ploeg. “Een grote groep ontsnapte, maar we waren ervan overtuigd dat wanneer we ons best zouden doen om ze terug te halen, we vandaag konden winnen. De mannen bleven samenwerken en hebben geweldig werk geleverd om mij op de juiste plek af te zetten. De finaleronde was desalniettemin best technisch. Richeze en Troia hebben mij uit de problemen geholpen en mij goed geloodst. Aan het einde kon ik eindelijk de overwinning pakken waar ik naar op zoek was.”

Voor Gaviria betekent de eerste overwinning in de WorldTour sinds oktober 2019 (Tour of Guangxi) zijn 47e zege als profrenner. Morgen komt daar waarschijnlijk geen nieuwe overwinning bij, aangezien er een etappe met aankomst bergop op het menu staat. De enige kans op een mogelijke sprint is zondag, wanneer in Krakau de slotetappe op het programma staat.