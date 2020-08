Fernando Gaviria: “Vandaag moest ik wel meespringen en de aanvallen volgen” woensdag 19 augustus 2020 om 18:26

Fernando Gaviria was erg blij met zijn optreden in de tweede etappe van de Tour du Limousin. Op zijn 26e verjaardag maakte de Colombiaan een sterke indruk in de finale, die door smalle straten en over pittige klimmetjes ging. Uiteindelijk wist hij na een aanval in de slotfase te winnen.

Volgens Gaviria was dit het beste verjaardagscadeau dat hij zich maar kon wensen. “Gisteren was net iets te zwaar voor me op de voorlaatste klim, maar toen ik vandaag naar het parcours keek wist ik dat het me beter zou liggen. Het was een ingewikkelde finale. Het was belangrijk om voorin te blijven op de smalle wegen in aanloop naar de streep, ook al betekende dat dat je van voren moest meespringen en de aanvallen moest volgen, zoals ik deed.”

De Colombiaan was tevreden dat hij de benen daarvoor had. “Op dit moment ben ik aan het toewerken naar mijn grote doel, de Giro d’Italia. Maar er zijn voor die tijd al veel wedstrijden waarin ik het goed wil doen.”