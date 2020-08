Aanvallende Fernando Gaviria wint tweede etappe Tour du Limousin woensdag 19 augustus 2020 om 16:56

Fernando Gaviria heeft de tweede rit van de Tour du Limousin achter zijn naam gezet. In Saint-Estèphe was hij de beste van een kopgroep, die in de finale was weggereden.

De tweede etappe ging van start in het recreatiegebied van Rouffiac. Daarvandaan liep de route na de neutralisatie in westelijke richting naar de omloop van 72,9 kilometer rond aankomstplaats Saint-Estèphe. Daarin vormden de Côte de Saint-Barthélèmy, de Côte de Tartou en de Côte de Nontron-la-Manganèze de belangrijkste scherprechters. Vanaf laatstgenoemde klim was het nog 11,5 kilometer tot aan de finish.

Kopgroep met zes renners

Zes renners scheidden zich al vroeg in de koers af. Adrien Guillonnet, Romain Combaud, Laurenz Rex, Sergei Chernetski, Jokin Aranburu en Laurent Pichon sloegen de handen ineen en mochten wegrijden van het peloton, dat de voorsprong van de kopgroep dan lange tijd stabiel hield tussen de drie en vier minuten. Na de tweede tussensprint na amper 69,6 kilometer lieten Chernetskii en Combaud zich terugzakken, waardoor de vroege vlucht werd uitgedund tot vier man.

Die bleven wel ronddraaien en bereikten met drieënhalve minuut voorsprong de grote finaleronde rond Saint-Estèphe. In het peloton bepaalden de ploeggenoten van gele trui Luca Wackermann het tempo. Naarmate de kilometers wegtikten, liep ook de marge van de kopgroep terug. Ook Cofidis en later Groupama-FDJ gingen zich met de achtervolging bemoeien en bij het ingaan van de laatste veertig kilometer bedroeg het verschil nog slechts anderhalve minuut.

Vluchters worden ingelopen

Vervolgens was Aranburu de volgende die vooraan afhaakte, waardoor Guillonnet, Rex en Pichon overbleven. Die wisten hun voorsprong in eerste instantie weer wat uit te bouwen naar tweeënhalf minuut. Maar de aanvallers konden de strijd met het peloton niet winnen. In de laatste twintig kilometer probeerde Pichon het nog even solo, maar uiteindelijk waren alle vroege vluchters op veertien kilometer van de streep gegrepen.

Dan wachtte nog slechts de beklimming van de Côte de Nontron-la-Manganèze, waar Daniel Savini als eerste boven kwam, voor Piet Allegaert èn Fernando Gaviria. De sprinter van UAE-Emirates bemoeide zich nadrukkelijk met de koers en ging zelfs al even in de aanval. Uiteindelijk raakte hij met Quentin Jauregui, Geoffrey Bouchard, Michael Storer en Alessandro Fedeli voorop en zij zagen Joël Suter en Kévin Ledanois nog aansluiten.

Uiteindelijk was Gaviria de beste vooraan, voor Suter en Ledanois. De Colombiaan bezorgde zich zo een fraai presentje op zijn 26e verjaardag.