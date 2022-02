Fernando Gaviria snelt naar zege in slotrit Tour of Oman, Jan Hirt eindwinnaar

Fernando Gaviria heeft de zesde en laatste etappe van de Tour of Oman op zijn naam geschreven. De Colombiaan van UAE Emirates was duidelijk de snelste in de massasprint. De leiderstrui van Jan Hirt kwam niet meer in gevaar en dus mag de Tsjech zich eindwinnaar noemen.

Net als de etappe naar Green Mountain is ook de laatste rit in de Tour of Oman, die van Al Mouj Muscat naar Matrah Corniche, een klassieker. Sinds de eerste jaargang is Matrah Corniche het decor van het Omaanse slotstuk. Zo ook vandaag. Voor aanvang van de slotetappe stond een massasprint in de sterren geschreven, aangezien het parcours, buiten twee korte klimmetjes, niet al te uitdagend was. De renners vertrekken rond de klok van 8.00 uur voor de laatste onderneming in deze Tour of Oman.

Zeven renners vormen de vroege vlucht

Ook in de slotetappe bleken meerdere renners in de stemming om een vroege vlucht op poten te zetten. Johan Meens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Antonio Angulo (Euskatel-Euskadi), Víctor Langellotti (Burgos-BH), Mohammed Al-Wahabi (nationale selectie van Oman), Gerd de Keijzer (Team Novo Nordisk), en Harold Martín López (opleidingsploeg Astana) reden een hele tijd voor het peloton uit, net als Alexandre Vinokourov junior, een van de zoons van voormalig profwielrenner Alexandre Vinokourov.

Het peloton liet begaan en dus liep de voorsprong van de zeven vluchters op tot ruim twee minuten, maar verder lieten de sprintersploegen het niet komen. Het verschil bleef in de daaropvolgende kilometers schommelen rond de anderhalve minuut. Vooraan werden de mindere goden onverbiddelijk overboord gegooid. Voor Al-Wahabi, Vinokourov en De Keijzer ging het duidelijk te rap en deze renners werden niet veel later bij de lurven gegrepen door het peloton.

Op weg naar een massasprint

Meens, Angulo, Martín López en Langellotti wisten het wat langer vol te houden aan kop van de koers, maar ze hadden nooit uitzicht op de ritzege. In de heuvelachtige zone op goed veertig kilometer van de finish, met de beklimmingen van Al Hamriyah (0,8 km aan 9,9%) en Al Jissah (1 km aan 9,2%) als scherprechters, werd er stevig doorgetrokken in het peloton. Dit bleek funest voor heel wat rappe mannen, maar een hergroepering liet niet lang op zich wachten.

En zo begonnen we toch met een compact peloton aan de laatste twintig, redelijk vlakke, kilometers. Quick-Step Alpha Vinyl zette zich op kop voor Mark Cavendish, in de hoop de boel zo te controleren en eventuele aanvallen te neutraliseren. Meerdere renners probeerden er in de finale nog vanonder te muizen, maar de sprintersteams lieten zich niet meer verrassen. We konden ons met andere woorden gaan opmaken voor een nieuwe sprint tussen de rappe mannen, al probeerde Søren Kragh Andersen daar nog een stokje voor te steken.

Tweede ritzege voor Gaviria, Hirt eindwinnaar

De sterke Deen van Team DSM probeerde met een ultieme inspanning op het laatste knikje richting de finish nog de sprintersploegen een hak te zetten, maar de inspanning van de Deen droeg net niet ver genoeg. Door de versnelling van Kragh Andersen was de sprintvoorbereiding echter wel danig verstoord. Quick Step-Alpha Vinyl kon geen fatsoenlijke trein meer op de rails krijgen, de mannen van UAE Emirates waren daarentegen wel uitstekend gepositioneerd in de laatste honderden meters. Het bleek voor Gaviria vervolgens een koud kunstje om naar zijn tweede zege in deze Tour of Oman te sprinten.

Kaden Groves moest genoegen nemen nemen de tweede plaats in Matrah Corniche, Amaury Capiot werd derde. Cavendish moest in de sprint vol in de remmen, om zo een botsing met sprintaantrekker Maximilano Richeze te vermijden, en kwam niet verder dan een zesde stek. Jan Hirt kwam veilig in de buik van het peloton over de finish en schrijft zijn naam bij op de erelijst van de Tour of Oman. De Tsjechische klimmer van Intermarché-Wanty-Gobert wordt op het eindpodium geflankeerd door Fausto Masnada en Rui Costa.

De jury oordeelde na afloop dat Richeze te veel van zijn lijn was afgeweken in de sprint en dus werd de Argentijn teruggezet in de daguitslag.

Fernando Gaviria takes the last stage of @tourofoman in front of Groves and Capiot after his teammate, Richeze closed the door on angry Cavendish. Maxi used that tactic when he was riding for Quick-Step too… #TourofOman

🎥 @Noticiclismo1pic.twitter.com/TIf6XXJSW5 — Mihai Simion (@faustocoppi60) February 15, 2022