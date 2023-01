Fernando Gaviria nipt geklopt door Fabio Jakobsen: “Nergens spijt van”

Fernando Gaviria heeft zijn eerste succesje voor Movistar binnen. De Colombiaanse sprinter behaalde in de tweede etappe van de Vuelta a San Juan een tweede plaats. Alleen Fabio Jakobsen was sneller in Jáchal. “Ik heb nergens spijt van”, reageert Gaviria na afloop.

“De finale van gisteren was lastiger, maar vandaag was het ook erg bochtig met twee bochten in de laatste anderhalve kilometer”, blikt Gaviria, die in de openingsrit ‘slechts’ twaalfde werd, terug. “We zaten goed gepositioneerd bij het ingaan van de laatste rechte lijn, maar Jakobsen anticipeerde en daardoor kwamen we een beetje vast te zitten. Maar ik heb nergens spijt van.”

In de Vuelta a San Juan debuteert Gaviria voor Movistar, nadat hij afgelopen winter de overstap maakte van UAE Emirates naar het Spaanse team. “Ik ben blij met de prestatie en de inzet van de ploeg. We zijn niet bang om mensen te laten werken, ondanks dat we niet zo’n solide sprinttrein hebben. Dat de ploeg vertrouwt op mijn sprint, geeft mij extra motivatie”, zegt de 28-jarige sprinter.

