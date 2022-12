Fernando Gaviria maakt in Vuelta a San Juan debuut voor Movistar

Fernando Gaviria zal in de Vuelta a San Juan (22-29 januari) voor het eerst te zien zijn in een tenue van Movistar. De organisatie van de Argentijnse rittenkoers heeft de deelname van de Colombiaanse sprinter bevestigd.

Voor Gaviria is het alweer de vijfde keer dat hij aan de start zal verschijnen van de Vuelta a San Juan. In de eerste vier edities van de meerdaagse wielerronde was hij van de partij, en boekte hij de nodige successen. De zegeteller van de 28-jarige Colombiaan in de Vuelta a San Juan staat al op acht stuks. Bovendien was Gaviria in het verleden ook erg succesvol in die andere, inmiddels verdwenen Argentijnse wielerkoers, de Tour de San Luis.

Nieuwe start

Gaviria hoopt in dienst van Movistar zijn carrière een nieuwe impuls te geven. De voorbije seizoenen waren – mede door ziekte en blessures – niet heel erg succesvol voor de rappe Colombiaan. Zo boekte hij in 2021 slechts één overwinning en ook dit jaar kwam hij niet verder dan twee zeges. UAE Emirates besloot dan ook zijn aflopende contract niet te verlengen, maar Movistar heeft nog wel vertrouwen in de sprintkwaliteiten van Gaviria.

Bij UAE Emirates werd hij begeleid door ‘Matxin’ Fernández, die onlangs kritiek uitte op Gaviria. “Hij moet echt iets veranderen op mentaal gebied. Hij moet iets doen aan zijn motivatie, om zo zijn niveau weer op te krikken. Fernando is echt een supertalent, hij is in mijn ogen een van de beste sprinters ter wereld. Het probleem is alleen zijn arbeidsethos.”