Fernández wint ingekorte bergetappe Ronde de l’Isard, Staune-Mittet blijft leider

De eerste bergetappe in de Ronde de l’Isard, die door sneeuwval op de Tourmalet flink werd ingekort, is gewonnen door Samuel Fernández. De Spanjaard kwam na slechts 25,4 kilometer als eerste over de streep in Gavarnie. Johannes Staune-Mittet van Jumbo-Visma finishte buiten de top-tien, maar behield de leiding in het algemeen klassement.

Op de tweede dag van de Ronde de l’Isard moesten twee etappes verreden worden. Nadat Jumbo-Visma ’s ochtends de ploegentijdrit won, stond er ’s middags een bergetappe op het programma. Oorspronkelijk zou deze Pyreneeënrit 76 kilometer lang zijn en over de Tourmalet voeren, maar door sneeuwval was deze beklimming niet goed begaanbaar. Aldus werd de mythische Tourcol geschrapt.

De start was nu in Argelès-Gazost, van waar direct ruim 25 kilometer omhoog ging, naar de geplande finishplaats Gavarnie. De renners deden zodoende alleen het eerste, minder lastige deel van de Col de Tentes – een relatief onbekende parel in deze regio. Samuel Fernández, die rijdt voor de amateurploeg van Caja Rural-Seguros RGA, toonde zich op weg naar Gavarnie de sterkste. Lenny Martinez (Equipe continentale Groupama-FDJ) voerde een groepje aan dat op twaalf seconden van Fernández strandde.

Archie Ryan was op plek acht de eerste renner van Jumbo-Visma Development. Johannes Staune-Mittet, die in de leiderstrui van start ging, kwam als zestiende binnen. Hij verloor 38 seconden op de winnaar, maar gaf niets toe op Enzo Paleni, zijn naaste belager. Zodoende behoudt de Noor zijn voorsprong van 34 seconden op de Fransman.