Femke Markus over val op het velodroom: “Voel me vooral rot tegenover het team”

Femke Markus kwam zaterdag in kansrijke positie om Parijs-Roubaix Femmes op haar naam te schrijven, maar in de ultieme slotfase ging het mis. De 26-jarige renster van SD Worx, die meezat met de vroege vlucht die mocht sprinten om de zege, schoof onderuit op het velodroom. “Ik kreeg een duwtje en toen gleed mijn wiel weg. En toen kon ik niks meer”, vertelde ze na afloop aan de NOS.

De teleurstelling was groot bij Markus. “Dit is mijn ogen de mooiste wedstrijd die er is. En we kwamen hier om te winnen. Het voelt voor mij vooral heel rot tegenover het team. Als je in zo’n positie zit en je kunt het dan niet afmaken…”

Had Markus het sprintje kunnen winnen, als ze niet was gevallen? “Ik voelde me nog heel goed. Omdat Lotte (Kopecky, red.) achter ons reed, kon ik ook wat minder beurtjes doen. Het is dus zeker jammer. (…) Ik denk dat ik hier nog wel een paar dagen slecht van ga slapen.”