zondag 29 oktober 2023 om 18:07

Femke Gort kent uiterst succesvol crossweekend in Denemarken

Femke Gort kan tevreden terugkijken op haar trip naar Denemarken. De Nederlandse veldrijdster won zowel zaterdag als zondag in de Grote Prijs CK Aarhus (C2). Ook elders in Europa stonden vandaag enkele veldritten op het programma.

Zaterdag won Gort (Proximus-Cyclis-AlphaMotorhomes CT) in een sprintje met drie van haar ploeggenote Loes Sels en de Tsjechische Tereza Vanicková. Een dag later kwam ze solo aan, met een grote voorsprong. Vanicková vergezelde haar opnieuw op het podium, want zij werd ditmaal tweede. De derde plaats was voor thuisrijdster Ann-Dorthe Lisbygd.

De mannenwedstrijd van zondag mondde uit in een Belgisch onderonsje. Arne Vrachten won uiteindelijk oor zijn landgenoot Wout Janssen. Bij de junioren mannen stond er ondertussen ook een bekende naam op het podium: Albert Withen Philipsen, het multi-talent dat eerder dit jaar (onder meer) wereldkampioen op de weg en de mountainbike werd bij de junioren.

Crossen in Frankrijk, Italië en Spanje

Ook in Frankrijk werd zondag gecrost en ook daar was Belgisch succes. Wat heet, bij de mannen waren de nummer één tot en met vijf van de Rivabellacross (C2) Belgen. Yorben Lauryssen pakte de zege. Hij versloeg Aaron Dockx, die hem een dag eerder nog de baas was geweest in Brionne. De derde plaats was zondag voor Clément Horny Dockx moest ruim een halve minuut toegeven, terwijl Clément Horny op 41 seconden – opnieuw – als derde eindigde. Sander De Vet en Ingmar Uytdewilligen vervolledigden de top-vijf. Bij de vrouwen won Évita Muzic voor Joyce Vanderbeken en Alexandra Valade.

Tot slot, waren er zondag ook nog crossen in Italië en Spanje. In de Grand Prix Cicli Francesconi (C2) waren er zeges voor Marek Konwa en Eva Lechner, in de Gran Premi Les Franqueses-KH7 (C2) gingen Gonzalo Inguanzo Macho en Irene Trabazo Bragado met de overwinning naar huis.