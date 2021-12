Femke Gort en Fauve Bastiaenssen crossen in 2022 voor Pissei-Groep T.O.M.

De ploeg van veldrijdsters Femke Gort en Fauve Bastiaenssen ondergaat in het nieuwe jaar een naamsverandering. BNS Technics-Groep T.O.M. verandert op 1 januari 2022 namelijk in Pissei-Groep T.O.M., omdat hoofdsponsor BNS Technics van eigenaar is veranderd en dus stopt als sponsor.

Door het vertrek van BNS Technics kwam er ruimte vrij voor een nieuwe hoofdsponsor van het veldritteam. De Italiaanse kledingsponsor Pissei, dat al partner was van de ploeg, springt nu in dat gat.

“Veldrijden is een geweldige en snelgroeiende discipline die in heel Europa aanslaat en een groot aantal mensen aanspreekt. Vrouwen verdienen dan ook dezelfde interesse en investeringen als mannen”, zegt Enrico Pucci van Pissei. “Daarom hebben we besloten om dit nieuwe partnerschap te ondertekenen en Pissei-Groep T.O.M. Cycling Team te worden. Op deze manier kunnen de rensters ook goede testers van onze producten zijn.”

Gort en Bastiaenssen

Ploegmanager Iwan Gevers is blij met de ontwikkelingen, wat dat biedt zijn rensters continuïteit. “Met de 18-jarige Femke Gort hebben we een talent gevonden. Bewijs daarvan is haar selectie voor het EK U23 en enkele overwinningen in regionale crossen. We zijn ervan overtuigd dat Femke nog veel progressie kan maken en steunen haar daar volledig in”, zegt hij.

Ook de Belgische Fauve Bastiaenssen maakt een goede ontwikkeling door. “In haar tweede seizoen als veldrijdster behaalde ze een knappe vierde plaats in Essen. Ook haar selecties voor enkele wereldbekerwedstrijden bewijzen welke progressie ze gemaakt heeft”, stelt Gevers.