‘Fem van Empels grootste tegenstanders zijn stress en pech’

Podcast De eerste dag van het wereldkampioenschap veldrijden zit er al op. Frankrijk kroonde zich tot wereldkampioen Mixed Relay na een prangende strijd met de Belgen. Maar wat is nu de waarde van dat evenement? Dat en een vooruitblik op het WK van de elite vrouwen hoor en zie je in de WielerFlits Podcast!

De blijdschap was groot bij het Franse zestal na afloop en ook in de mixed zone liepen de emoties hoog op. De renners lijken fan te zijn van het relatief nieuwe evenement, maar het komt toch niet helemaal van de grond. “De belangstelling is miniem. De echte toppers lijken hun hand hier ook nog niet voor om te draaien”, vertelt Zeger.

Maxim oppert dan ook een nieuw format. “Waarom zouden ze op vrijdag niet een soort sprintrace organiseren, zoals we het kennen van de Formule-1? Dan kunnen de renners het parcours leren kennen en al een keer de benen testen, zonder dat ze te veel energie verbruiken. En dan zullen er ook meerdere toppers starten, want dat is bij de Mixed Relay niet het geval. Nederland startte helemaal zelfs niet.”

Onzekerheid van Van Empel

Verder blikken Maxim en Zeger vooruit op het WK bij de elite vrouwen. Fem van Empel is daar de uitgesproken topfavoriete, zeker na haar sterke optredens in Benidorm en Hoogerheide. “Eigenlijk zijn stress en pech de grootste tegenstanders van Van Empel”, haalt Zeger aan. “Ondanks haar bij momenten indrukwekkende dominantie in het veld blijft ze soms zeer onzeker. Zal haar dat parten spelen op een groot kampioenschap?”



