Fem van Empel zet punt achter crossseizoen

Fem van Empel komt in de laatste veldritten van deze winter niet meer in actie. Op social media laat de jonge Nederlandse weten dat het WK veldrijden in Fayetteville haar laatste cross van het seizoen was.

Voor Van Empel draaide het wereldkampioenschap uit op een ontgoocheling. Na pech wist ze tot twee keer toe een gat dicht te rijden, maar de derde keer – in de slotronde – was ook voor haar te veel. “Ik zette alles op alles op de sprint, maar toen kwam mijn ketting weer vast te zitten. Ik heb hier misschien wel de wereldtitel verloren”, zei ze geëmotioneerd na de wedstrijd.

In een bericht op Facebook liet Van Empel weten dat ze haar laatste cross van deze winter heeft gereden. “Dit was niet waarvoor ik naar het WK was gekomen, maar sommige dingen heb je niet altijd in de hand. Dit was ook meteen mijn laatste cross van het seizoen. Iedereen bedankt voor alle aanmoedigingen het afgelopen jaar”, schreef ze tot slot.