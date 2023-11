zaterdag 25 november 2023 om 12:41

Fem van Empel zet mountainbiken voortaan op lager pitje: “Ik wil de beste worden op de weg”

Fem van Empel keert zaterdag weer terug in het veld. De Nederlandse van Jumbo-Visma is terug na een korte trainingsperiode in Spanje. Bij Het Laatste Nieuws vertelde ze ook wat meer over haar ambities in het mountainbiken en op de weg.

“Ik rijd graag op de mountainbike en zal in de toekomst zeker nog enkele wedstrijden rijden, maar op het hoogste niveau kan je niet alle disciplines blijven combineren. Je moet keuzes maken. In de winter focus ik op het veldrijden en in de zomer voortaan vooral op de weg”, aldus Van Empel.

De weg is dus ook een belangrijk deel in het seizoen van Van Empel. “Ik vind veldrijden vooral het leukste om te doen. Op de weg ben ik mezelf nog aan het ontdekken, maar ik denk dat ik mij in de toekomst ook op de weg zal kunnen vermaken. Een keuze maken tussen die twee disciplines is nog niet aan de orde. Op de weg ben ik ook allround. Ik wil de beste worden en dus moet ik zowel kunnen klimmen, tijd- alsook hardrijden op het vlakke. Dat heb je ook nodig in de Tour, maar voor het zover is, heb ik nog veel te leren.”