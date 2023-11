Youri IJnsen • zaterdag 25 november 2023 om 07:30

Fem van Empel kent crossprogramma tot en met Nieuwjaarsdag

Fem van Empel wacht een drukke decembermaand. De wereldkampioene veldrijden hervat zaterdag de competitie met de X²O Trofee-manche in Kortrijk, nadat ze rust inlaste na het door haar gewonnen EK in Pontchâteau. In de X²O Trofee gaat ze na de Koppenbergcross ruimschoots aan de leiding. De 21-jarige veldrijdster van Jumbo-Visma verdedigt in het klassement bijna twee minuten op eerste belaagster Denise Betsema.

Na de Urbancross in Kortrijk, komt Van Empel – die tot op heden al haar zeven crossen won deze winter – volgende week in actie tijdens de Superprestige van Boom. Daar treft ze met Puck Pieterse en Shirin van Anrooij die twee andere toptalenten, net als vrouw in vorm Ceylin del Carmen Alvarado. De Wereldbekers van Dublin (nu zondag) en Flamanville (volgende week zondag) slaat Van Empel over.

Na Boom gaat de wereldkampioene met de gehele wegploeg van Jumbo-Visma op trainingskamp. Daardoor zal ze tijdens het weekend van 9 en 10 december (Exact Cross van Essen en de Wereldbeker in Val di Sole) niet in actie komen. In de tweede helft van december wachten op veertien dagen vervolgens zes crossen: vier Wereldbeker-manches en eentje in zowel de Superprestige als de X²O Trofee.

Nieuwe naam

Jumbo-Visma bevestigt het programma aan WielerFlits en meldt dat alles tot en met de X2O Trofee-manche in Baal van 1 januari 2024 alles vast ligt. Normaal was dat de eerste wedstrijd in het nieuwe tenue van Van Empel geweest, maar als wereldkampioene zal ze daar alleen met de nieuwe naam (Visma | Lease a Bike) in haar regenboogtrui rondrijden. Hoe haar programma er richting het WK in Tábor uitziet, maakt de ploeg later bekend.