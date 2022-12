Fem van Empel wint ondanks maagproblemen in Dublin: “Benen waren wel vrij goed”

Fem van Empel boekte vandaag in Dublin alweer haar zesde wereldbekerzege van het seizoen. De jonge Nederlandse vocht in de Ierse hoofdstad een verbeten duel uit met haar landgenote Puck Pieterse en kwam, ondanks maagproblemen, als winnaar uit de strijd.

Van Empel stond nog met de nodige twijfels aan de start van de Wereldbeker van Dublin. In het flashinterview voor de start van de wedstrijd in Ierland gaf de leidster van de Wereldbeker aan last te hebben van haar maag. Toch bleek ze sterk genoeg om als eerste over de streep te komen, na opnieuw een gedenkwaardig duel met Pieterse. “Al voelde ik me tijdens de race niet erg goed”, vertelde de winnares na afloop van de cross.

“Mijn maag was niet 100% en het werd tijdens de race erger. Ik heb echter geprobeerd om het beste eruit te halen. Aan de benen lag het niet, die waren vrij goed.” Daarnaast werd Van Empel voortgestuwd door het dolenthousiaste Ierse publiek. “Er hing echt een geweldige sfeer. Puck is dit seizoen erg sterk en het is heel erg leuk om dit soort duels met haar uit te vechten. We waren aan elkaar gewaagd, maar vandaag was het voor mij. Daar ben ik heel erg blij mee.”

Van Empel trok na een razendspannende finale dus aan het langste eind en gaat nu nog steviger aan de leiding in de Wereldbeker. De eindzege lijkt haar, pech of ziekte daargelaten, niet meer te kunnen ontgaan.