Fem van Empel stoot knie tijdens verkenning: “Hopelijk speelt me dat geen parten”

Fem van Empel is de grote favoriete om vandaag de X2O-cross van Koksijde te winnen, maar de renster van Jumbo-Visma staat met wat vraagtekens aan de start. “Ik heb net mijn knie gestoten tijdens de verkenning”, vertelde ze zojuist aan Sporza.

De 20-jarige Van Empel is nog maar net hersteld van een knieblessure, opgelopen na een valpartij in de verraderlijke sneeuwcross in Val di Sole. De jonge Nederlandse kreeg vandaag tijdens de verkenning van de Duinencross echter weer een tik te verduren tegen haar knie. “Ik heb net weer mijn knie gestoten tijdens de verkenning. Hopelijk speelt me dat geen parten.”

“Na mijn val in Italië, op diezelfde knie, heb ik wat minder op de crossfiets getraind. Ik rijd hier om het goede gevoel weer te pakken te krijgen richting zondag, richting Zonhoven.” Van Empel liet op nieuwjaarsdag zien dat het met de vorm wel snor zit: ze won namelijk op overtuigende wijze de cross in Baal.

Toch geeft dit volgens Van Empel geen garanties voor de cross in Koksijde. “Ik rijd niet supergraag door het zand, al maakt het me niet veel uit op welk parcours we crossen. Het ligt er verraderlijk bij. Als je een spoor mist, verlies je veel meters.”