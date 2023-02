Fem van Empel opent wegcampagne in Volta Limburg Classic 

Fem van Empel, die zondag haar veldritseizoen afsloot met een zege in de X2O Trofee Brussel, zal dit voorjaar drie wegkoersen rijden. Dat vertelt ze op de site van haar ploeg Jumbo-Visma. Ze begint op zaterdag 1 april met de Volta Limburg Classic.

In april betwist ze ook de Brabantse Pijl (12 april) en Waalse Pijl (19 april). “Voor specifieke doelen uitspreken over mijn wegseizoen is het nog wat vroeg”, zei Van Empel na afloop van de X2O Trofee Brussel. “Ik rijd de Volta Limburg Classic, de Brabantse Pijl en de Waalse Pijl en daarna pak ik het mountainbiken weer op. Het gaat een mooie ontdekkingsreis worden.”

Van Empel won dit veldritseizoen onder meer de X2O Trofee, de Wereldbeker en het Europees -en wereldkampioenschap. De afgelopen jaren kwam ze ook al een enkele keer in actie op de weg. Zo veroverde ze in 2022 brons in de wegrit op het EK voor beloften vrouwen in Portugal. De overwinning ging daar naar Shirin van Anrooij.

