zondag 28 januari 2024 om 14:49

Na zeges in Hamme en Hoogerheide is Fem van Empel topfavoriete voor WK: “Hoop gezond te blijven”

Video Fem van Empel heeft zich een week voor het WK veldrijden in Tábor gemanifesteerd als topfavoriete voor de wereldtitel. De renster van Visma | Lease a Bike won zaterdag al solo in Hamme en moest er zondag hard voor vechten in Hoogerheide. “Ik ben super blij om hier voor de tweede keer te winnen”, vertelde ze na afloop.

De Wereldbeker Hoogerheide draaide uit op een driestrijd die beslist werd in de sprint. Van Empel begon als laatste aan die finishstraat en klopte zo Blanka Kata Vas en Lucinda Brand. “Het was een ferme inspanning”, lacht ze over de laatste passage op de trappen. “Ik moest er een trap overslaan en had eigenlijk niet gedacht dat ik nog over Vas heen zou komen.”

In de sprint bleek Van Empel de sterkste. “Maar Blanka is wereldkampioene op de weg. Ik heb nog nooit tegen haar gesprint, dus probeerde ik het gewoon. Het was een lange sprint en die ging redelijk bergop”, vertelt ze. “Deze zeges zijn super belangrijk. Het is mooi om een week voor WK nog twee keer te winnen, maar ik hoop vooral gezond te blijven. Alles moet zaterdag op zijn plek vallen, dan ben ik enorm tevreden.”

“Ik ga niet al te veel doen deze week. Ik reis al vroeg naar Tábor en het zal zaak zijn om het parcours goed te verkennen en me rustig te houden”, aldus Van Empel.