Fem van Empel na wereldtitel Mixed Relay: “Mooi om te winnen met deze jonge ploeg”

Video

Fem van Empel heeft al een regenboogtrui aangetrokken in Hoogerheide. De jonge renster won namelijk samen met de Nederlandse ploeg de Mixed Relay op het WK veldrijden. “Het is een leuk onderdeel om het WK mee te beginnen.”

Wie wint het WK Veldrijden? Wout van Aert 1.75 Mathieu van der Poel 2 Eli Iserbyt 20 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Voor de camera van WielerFlits vertelde Van Empel over haar dag. “Ik was niet heel zenuwachtig. Je staat natuurlijk wel als team aan de start van dit onderdeel. En als je aan de start sta, wil je het ook goed doen. Het is mooi dat we dit kunnen doen. Zeker omdat we zo’n jong team zijn, dat is leuk voor de KNWU en voor Nederland. Voor iedereen.”

Lees meer: WK veldrijden: Nederland pakt wereldtitel Mixed Relay, hoofdrol Fem van Empel

Van Empel kon natuurlijk ook het parcours al eens testen voor haar wedstrijd van zaterdag, wanneer ze bij de elite vrouwen zal strijden om de wereldtitel. “Je hebt genoeg informatie na een rondje. Morgen rijd je wel niet een rondje vol, zoals nu. Ik weet wel op welke snelheid ik nu door de bochten kan. Wie er morgen wint? Fem van Empel.”

Lees meer: WK veldrijden 2023 in Hoogerheide: Voorbeschouwing vrouwen – Titanenstrijd tussen Van Empel en Pieterse?