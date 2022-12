Fem van Empel maakt in X2O Trofee Baal debuut voor Jumbo-Visma

Fem van Empel komt nu nog uit voor Pauwels Sauzen-Bingoal, maar staat vanaf 1 januari 2023 onder contract bij Jumbo-Visma. De 20-jarige renster zal op nieuwjaarsdag al voor het eerst te zien zijn in het tenue van de Nederlandse formatie. Van Empel zal namelijk aan de start verschijnen van de X2O Trofee van Baal.

Van Empel zal de komende veldritten dus nog afwerken in dienst van Pauwels Sauzen-Bingoal, maar maakt in het nieuwe jaar deel uit van de kern van Jumbo-Visma. In Baal is ze dus voor het eerst te bewonderen in het geel-zwarte tenue. Vervolgens zal ze nog deelnemen aan de Wereldbeker Zonhoven (08/01), het NK in Zaltbommel (15/01), de Wereldbekers in Benidorm (22/01) en Besançon (29/01) en tot slot het WK in Hoogerheide (04/02).

De nog altijd piepjonge Nederlandse is dit seizoen de vrouw met de meeste overwinningen in het veld. Van Empel wist deze winter al tien crossen te winnen. Het begon met zeges in de Exact-crossen van Kruibeke en Beringen, ze was tevens de beste in de Koppenbergcross en ze won maar liefst zes (Waterloo, Fayetteville, Tábor, Maasmechelen, Antwerpen en Dublin) Wereldbekers. De mooiste overwinning volgde echter in Namen, waar ze de Europese titel bij de profs wist te veroveren.

Van Empel, die aan de leiding gaat in de Wereldbeker, zit momenteel echter niet in haar beste fase. Ze kwam afgelopen zaterdag namelijk zwaar ten val in de Wereldbeker Val di Sole. De renster hield er geen ernstige blessures aan over, maar heeft wel last van een kneuzing aan het linkerbeen en kampte de voorbije dagen met vocht in beide knieën. Ze zal op de Tweede Kerstdag echter wel ‘gewoon’ van start gaan in de Wereldbeker Gavere.

