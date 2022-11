Fem van Empel maakt favorietenrol waar op EK: “Ik kan het echt niet geloven”

Video

Heel even zag het er penibel uit voor Fem van Empel, maar zelfs materiaalpech wist de jonge Nederlandse niet van de Europese titel te houden. Van Empel soleerde zaterdag in Namen op knappe wijze naar haar achtste zege van het seizoen en haar eerste grote titel bij de profs.

De topfavoriete voor de Europese titel kende een goede start en er leek dan ook geen vuiltje aan de lucht, tot ze in de tweede ronde kreeg af te rekenen met materiaalpech. Van Empel moest een stukje teruglopen in de materiaalzone, wisselde van fiets, maar keek zo plots wel tegen een achterstand van een halve minuut aan.

“Ik had een lekke band en na de wissel was het doel om zonder spijt naar de finish te rijden”, vertelde Van Empel na afloop van de cross in het flashinterview. “Ik vond weer een goed tempo en ben echt heel erg blij dat het is gelukt. Ik had nooit gedacht dat ik de trui zou pakken. Het is alweer mijn achtste zege van het seizoen. Ik kan het niet geloven.”

‘MTB-parcours’

Van Empel heeft genoten van het technische en uitdagende parcours in Namen. “Het is een iconische omloop. Het was vandaag heel erg glad, ik hou er wel van. Het lijkt echt op een mountainbikeparcours”, besluit Van Empel, die op het podium werd vergezeld door haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado en de Hongaarse Blanka Kata Vas.