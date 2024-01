maandag 1 januari 2024 om 14:53

Gehavende Fem van Empel zelfkritisch ondanks zege: “Het zit denk ik wat tussen de oren”

Fem van Empel is 2024 begonnen met een overwinning. In een duel met Lucinda Brand wist ze het laken naar zich toe te trekken in de slotronde. “Het was een loodzwaar”, zei de wereldkampioene in het flashinterview na afloop.

“Ik merk dat mijn techniek me de laatste tijd in de steek laat”, klonk Van Empel, ondanks haar overwinning, enigszins teleurgesteld. “Het is niet dat ik opeens niet meer kan sturen, maar het ziet er wel… Er is werk aan de winkel.”

Van Empel denkt dat het ook wat met haar zelfvertrouwen te maken heeft. “Het zit denk ik wat tussen de oren. Normaal kan ik wel redelijk goed naar beneden. Ik weet het niet, misschien moet ik weer wat vaker op de crossfiets trainen.”

Hechting knie

Halverwege de cross kwam Van Empel ook nog ten val op een loopstrook. Ze had al last van één van haar knieën, maar raakte nu ook gehavend aan de andere. Deze moet gehecht worden. Het was de interviewster die haar wees op haar wond. “Oei ja, ik zie het nu ook. Ik had het nog niet gemerkt”, reageerde de renster geschrokken.

“Of mijn programma aangepast zal worden? We zullen even zien. Maar het is mooi om het jaar te beginnen met een zege, zeker met de nieuwe sponsor”, aldus Van Empel, die sinds vandaag Visma | Lease a Bike op haar regenboogtrui heeft staan.