maandag 29 januari 2024 om 14:54

Fem van Empel: “Ik leef vrij ontspannen toe naar het WK”

Video Met een indrukwekkende sprint in de Wereldbeker van Hoogerheide illustreerde Fem van Empel dat er volgende week maar één topfavoriet is voor het WK veldrijden bij de elitevrouwen. Maar hoe kijkt de huidige wereldkampioene eigenlijk zelf naar de mondiale titelstrijd in Tábor?

Fem van Empel heeft zich een week voor het WK veldrijden in Tábor gemanifesteerd als topfavoriete voor de wereldtitel. De renster van Visma | Lease a Bike won zaterdag al solo in Hamme en was één dag later ook de sterkste in Hoogerheide. Van Empel kende met andere woorden een perfecte generale repetitie richting Tábor.

Maar brengt dit ook extra druk met zich mee? “Ik bereid me gewoon voor net als bij alle andere wedstrijden. Ik zou niet weten wat ik opeens anders zou moeten doen”, vertelde ze in gesprek met de NOS. “Er hangt een trui aan vast, maar ik heb er het volste vertrouwen in. Ik moet alleen mijn goede benen meenemen en het dan proberen af te maken.”

Voor de camera van WielerFlits keek de jonge Nederlandse ook al vooruit naar de belangrijkste cross van het seizoen. “Ik ben vrij ontspannen en hoop zo de komende weken ook door te komen. Ik voel me goed. Het is nu zaak om gezond te blijven en dan knallen in Tábor.”