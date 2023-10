zondag 29 oktober 2023 om 14:48

Zege nummer vijf voor Fem van Empel: “Nu focus op de Koppenberg en het EK”

Video Er stond in de Wereldbeker Maasmechelen weer eens geen maat op Fem van Empel. Een gemakkelijke overwinning was het echter niet, liet de wereldkampioene na afloop weten. “Vandaag was het heel zwaar”, zei ze in het flashinterview.

“Vooral de eerste ronde”, vervolgde Van Empel. “Mijn start was behoorlijk goed, dat ging goed. Maar het gevoel was de eerste ronde niet heel goed. Maar na de tweede ronde ging prima, dus ik ben tevreden met de rest van de wedstrijd.”

Aanvankelijk kon Ceylin del Carmen Alvarado nog bij Van Empel blijven, maar de renster van Alpecin-Deceuninck haakte in het begin van de tweede ronde af. Niet veel later bleek ze een probleem met haar schoen te hebben. Maakte dat malheur veel verschil? “Natuurlijk”, stelt Van Empel. “Ceylin was heel sterk vandaag. Ze is in een goede conditie, maar helaas had ze wat pech. Ze is wel klaar voor het EK.”



Vierde zege op rij

Van Empel moest nog bijna vijf ronden in haar eentje rijden. “Het is best wel moeilijk om dan alleen te rijden, want je hebt geen tegenstand, alleen van achteren. Het is zaak om een strak tempo te rijden. Soms is het lastig om in te schatten hoeveel je voor ligt, maar de mensen langs de kant geven wel wat informatie door.”

Het was voor Van Empel de vijfde zege op rij in het nog prille veldritseizoen. “Ik had het er van het zomer over met mijn vader, we zeiden: het zou gek zijn als ik het beter zou doen als vorig jaar. Maar tot nog toe rijd ik beter dan vorig jaar qua winstmarge. Ik weet dat dit heel speciaal is en geniet van elk moment. Er zal zeker een tijd komen dat het minder zal gaan, maar ook daar kan ik mee leven.”

EK

Volgende week is er geen wereldbekerwedstrijd, maar staan wel de Europese kampioenschappen op het programma. Van Empel geldt als de absolute topfavoriet. “Ik denk dat je dat wel kunt stellen, maar een kampioenschap is toch altijd nog een dag apart. Komende woensdag rijd ik de Koppenbergcross. Hopelijk verteer ik dat goed. Op het EK moet gewoon alles meezitten en moet ik alsnog hard trappen. We zullen zien, maar ik ga mijn best doen.”