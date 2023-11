Youri IJnsen • maandag 20 november 2023 om 17:36

Fem van Empel en Puck Pieterse kruisen voor het eerst sinds midden oktober de degens

Waar veldritfans bij de mannen al jaren steevast uitkijken naar duels tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel, lijkt het er meer en meer op dat dit bij de vrouwen geldt voor Fem van Empel en Puck Pieterse. Wat dat betreft is er goed nieuws, want beiden bevestigen tegenover WielerFlits hun deelname aan de X2O Trofee-manche in Kortrijk van komende zaterdag.

De laatste keer dat de twee wondergirls van de cross het tegen elkaar opnamen, was op 15 oktober tijdens de Wereldbeker in Waterloo. Wereldkampioene Van Empel trok toen aan het langste eind en reed Nederlands kampioene Pieterse op een ruime halve minuut achterstand. Waar Van Empel doorreed tot en met het EK in Pontchâteau, bleef Pieterse tot afgelopen weekend in Troyes weg uit de cross. Daar werd ze in de wereldbekermanche opnieuw tweede, net als in Waterloo. Dit keer was het achter Ceylin del Carmen Alvarado.

Van Empel hervat zaterdag in Kortrijk de competitie en dat betekent dat de twee toptalenten voor het eerst sinds 15 oktober weer tegen elkaar duelleren. Pieterse hoopt in de Urbancross haar eerste seizoenszege te boeken. De kopvrouw van Fenix-Deceuninck zou daarmee de ongeslagen status van haar Jumbo-Visma-concurrente doorbreken. Van Empel won namelijk al haar zeven wedstrijden dit seizoen. Beide 21-jarige Nederlandse dames komen zondag niet in actie tijdens de Wereldbeker in Dublin. Waar het volgende duel is, is niet bekend.