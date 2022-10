Fem van Empel boekt derde zege in Wereldbeker: “Heb er hard voor moeten vechten”

Video

Fem van Empel won gisteren de Wereldbeker veldrijden in Waterloo en zette haar teller daarmee op drie wereldbekerzeges tot nu toe. “Winnen went nooit”, zegt ze na afloop tegen WielerFlits. “De Wereldbeker staat hoog aangeschreven en de besten doen altijd mee. Dat ik de eerste mag winnen, is mooi.”

“Het ging niet vanzelf. Ik heb er hard voor moeten vechten, maar dat is alleen maar mooi”, aldus de 20-jarige renster van Pauwels Sauzen-Bingoal, die per 1 januari overstapt naar Jumbo-Visma. Ze rekende in de finale af met Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand.

“Het plan was om in de laatste halve ronde te gaan. Ik zat goed geplaatst en kwam voorbij Lucinda, maar ze kwam erover. Het was een kwestie van hoofd koel houden richting de finish. Ik wist toen niet dat Ceylin nog zo dichtbij kwam, maar het lukte.”

Volgende week is er een tweede Wereldbeker in Fayetteville, waar Van Empel vorig seizoen derde werd op het WK voor beloften. “Dat was toen een beetje teleurstellend voor mij, maar qua parcours liggen er wel mogelijkheden. Hopelijk heb ik niet te veel last van de reis, want wij zijn met de ploeg twaalf uur onderweg met de auto”, legt ze uit.

Alvarado is terug: “Zoals in mijn oude dagen”

De tweede plaats was dus voor Ceylin del Carmen Alvarado, die in de sprint geklopt werd door Van Empel. “Ceylin moet je nooit afschrijven. Ze heeft paar mindere wedstrijden gehad, maar dat betekent niet dat ze opeens niet meer kan fietsen. Ik had wel rekening met haar gehouden”, zei de winnares na afloop.



Zelf stond Alvarado met een lach WielerFlits te woord. “Het was een heel goede wedstrijd, zoals in mijn oude dagen. Ik heb goed uitgerust en heb alle ellende hopelijk achter de rug gelaten. Ik voel me weer goed”, vertelt de renster van Alpecin-Deceuninck.

“We zijn bezig met de opbouw naar een topvorm later dit seizoen”, geeft ze mee. “In de eerste wedstrijden was het nog niet naar mijn zin, maar vandaag was weer een bevestiging dat we de goede kant op aan het gaan zijn. Het rondje was wel zwaar, maar niet selectief genoeg. Toch heb ik de rest pijn kunnen doen.”

Haar tweede plaats is een opsteker. “Dit geeft een goed gevoel en een bevestiging. Je weet niet waar je staat aan het begin van het seizoen. In de eerste wedstrijden reed ik geen podium, maar nu haal je het eruit. De Wereldbeker is toch wel een beetje waar ik me op focus, dat is toch de hoogste van alle klassementen”, aldus Alvarado.

Brand: “Reed een beetje achter de feiten aan”

Voor Lucinda Brand was de derde plaats weggelegd in Waterloo. Voor de kopvrouw van Baloise Trek Lions was het niet haar beste dag. “Het ging wel eens beter. Ik reed een beetje achter de feiten aan”, zegt ze bij WielerFlits. “Dit was niet helemaal mijn ding. Ik kon niet helemaal mijn ding kwijt hier. Op zich kon ik wel terug komen en heb ik een goed duel uitgevochten in de laatste ronde, alleen kon ik het niet mijn kant optrekken.”

Winnen in Waterloo, dicht bij het hoofdkantoor van hoofdsponsor Trek, zat er dus niet in. “Maar mijn carrière is nog niet voorbij, dus wie weet… Het parcours is hier heel lastig. Het is niet extreem zwaar, maar het is relatief goed volgen. Dan zit het hem in hele kleine dingen. Als het in Fayetteville droog is, is dat ook een snelle ronde. Dan wordt het er ook niet veel makkelijker op.”