maandag 1 januari 2024 om 13:08

Fem van Empel benoemt hoogtepunt 2023 en doet wens voor 2024

Video Fem van Empel begint 2024 meteen met een cross, de X2O Trofee Baal. Voor de start van de veldrit blikte ze ook nog even terug op het vorige jaar. “Het WK in Hoogerheide was mijn hoogtepunt van 2023”, zei de wereldkampioene voor de camera van WielerFlits.

“Het was een doel waar je heel veel maanden naar toeleeft. Als je het doel dan behaalt, is dan een enorme opluchting en beloning voor het harde werk”, aldus Van Empel. Wat mogen we haar wensen voor het nieuwe jaar? “Dat ik terug weer honderd procent in orde ben.”

Te beginnen met de X2O Trofee Baal, een ‘loodzware’ cross volgens Van Empel. “Ik heb hier al meerdere malen gereden, maar ik verwacht dat dit voor mij de zwaarste editie gaat worden. Gelijk als je het veld ingaat, is het loodzwaar. En dat wordt met de ronde erger.”

Rustige oudejaarsavond

De knie van Van Empel, waar ze de laatste weken wat mee sukkelde, is ‘redelijk oké’. “De wond is alleen nog niet helemaal hersteld. Hij is nog steeds open, dus het zal goed afdekken worden.” Van een kater zal de renster van Jumbo-Visma ondertussen geen last hebben, want ze kende een rustige oudejaarsavond. “We hebben wel veel vuurwerk afgestoken, maar ik heb me niet zo druk gemaakt.”