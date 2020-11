‘Felix Großschartner twee jaar langer bij BORA-hansgrohe’

Felix Großschartner zal ook in 2021 en 2022 uitkomen voor BORA-hansgrohe, schrijft het regionale dagblad Tiroler Tageszeitung. De 26-jarige klimmer finishte afgelopen zondag nog als negende in de Vuelta a España.

Großschartner, die goed te herkennen is vanwege zijn kenmerkende snor, koerst al drie seizoenen voor de Duitse WorldTour-formatie van manager Ralph Denk. De Oostenrijker wist dit seizoen top 10-noteringen te versieren in Parijs-Nice en de Ronde van Spanje. Ook won hij een etappe in de Ronde van Burgos.

Als we Tiroler Tageszeitung mogen geloven, zal Großschartner dus niet naar een andere ploeg vertrekken. BORA-hansgrohe kan in 2021 ook rekenen op andere sterkhouders als Emanuel Buchmann, Peter Sagan, Lennard Kämna, Pascal Ackermann en Patrick Konrad.

De ploeg neemt wel, al dan niet gedwongen, afscheid van Rafał Majka, Gregor Mühlberger en de afzwaaiende Oscar Gatto. Daartegenover staat de komst van Wilco Kelderman, Giovanni Aleotti, Jordi Meeus, Nils Politt, Frederik Wandahl, Matthew Walls en Ben Zwiehoff.