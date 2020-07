Felix Großschartner kopman BORA-hansgrohe in Vuelta a España vrijdag 3 juli 2020 om 09:12

Felix Großschartner mag zich dit seizoen bewijzen als klassementskopman. De Oostenrijkse klimmer is over enkele maanden de kopman van BORA-hansgrohe in de Vuelta a España (20 oktober-8 november). “En dat is een enorme eer”, zo vertelt hij aan Oberösterreichische Nachrichten.

De 26-jarige Großschartner zal dit jaar twee grote rondes betwisten, aangezien hij eerst nog zal deelnemen aan de Tour de France. De klimmer zal in de belangrijkste wedstrijd van het seizoen knechten voor rondekopman Emanuel Buchmannn en wellicht ook Peter Sagan. In de Vuelta mag Großschartner dan weer voor eigen rekening rijden.

Großschartner zal dit seizoen zijn debuut maken in de Tour de France, maar stond al wel een keer aan de start van de Vuelta. Vorig jaar finishte hij als 36e in het eindklassement, op ruim twee uur van eindwinnaar Primož Roglič. Großschartner liet de voorbije jaren echter zien uit het juiste klassementshout gesneden te zijn.

Zo won hij vorig jaar de Ronde van Turkije, werd hij vierde in de Ronde van Romandië en finishte hij als vijfde in de Tour of Guangxi. Großschartner reed dit jaar al een sterke Parijs-Nice (9e), waar hij in dienst reed van de latere eindwinnaar Maximilian Schachmann.