Blessures voor Tim Merlier en Rasmus Tiller na Parijs-Roubaix

Het peloton is niet ongeschonden gebleven in de 119e editie van Parijs-Roubaix. Onder anderen sprinter Tim Merlier, dit jaar al goed voor drie zeges, en Rasmus Tiller, zesde in zowel de Omloop Het Nieuwsblad en Nokere Koerse, kwamen ten val en moeten herstellen.

Merlier kon na een val nog wel de finish bereiken. De 29-jarige Belg van Alpecin-Fenix kwam als veertigste over de finish op de iconische velodroom van Roubaix, op zeven minuten van de winnaar. Na zijn aankomst werd hij met een open wond aan zijn rechterelleboog meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij ’s avonds nog onder het mes ging.

“Tims operatie ging goed”, liet zijn partner Cameron Vandenbroucke op social media weten. “Geen breuken, maar een zeer diepe wond die goed behandeld moet worden.”

Tiller

Bij Tiller werd in het ziekenhuis wel een breuk geconstateerd. De 25-jarige Noor van Uno-X liep bij een valpartij een gebroken linkersleutelbeen op en is enkele weken uitgeschakeld. “Het was zeker niet de Roubaix waar ik van droomde, maar ik kom zeker terug naar deze epische race”, schreef hij op zijn social media.

Ook Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise) hield een gebroken linkersleutelbeen over aan Parijs-Roubaix. De 28-jarige renner, een specialist in de klassiekers en eendagskoersen, werd na zijn val met spoed geopereerd. In het ziekenhuis bleek dat zijn sleutelbeen op vier plaatsen was gebroken.

Groupama-FDJ

Groupama-FDJ zag Clément Davy en Lewis Askey diverse verwondingen oplopen. Davy bereikte na een val de finish niet en kampte met verwondingen aan de linkerelleboog en linkerschouder. Zijn ploegmaat Askey bereikte als 42e wel de finish, maar had een lelijke wond aan zijn linkerknie en moest in het ziekenhuis verder worden behandeld.

Bij UAE Emirates liep Felix Groß een verwonding aan de linkerschouder op. Na zijn val moest de Duitse hardrijder naar het ziekenhuis worden gebracht.

Clément Davy - foto: Cor Vos Lewis Askey - foto: Cor Vos