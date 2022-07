Jesper Rasch snelt naar nieuwe zege in Polen

Jesper Rasch heeft daags na de slotrit in Dookoła Mazowsza (UCI 2.2) opnieuw gewonnen. Dit keer was de 24-jarige sprinter van ABLOC de beste in Puchar MON, een UCI 1.2-koers die eveneens plaatsvindt in Polen.

Rasch was in de massasprint sneller dan Bartlomiej Proc (Santic-Wibatech) en landgenoot Dennis van der Horst (Allinq). De rappe Noord-Hollander, die de afgelopen jaren uitkwam voor SEG Racing Academy en bezig is aan zijn eerste jaar bij ABLOC, volgt op de erelijst van de Poolse eendagskoers Louis Bendixen op.