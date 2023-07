Felix Gall: “Niet gedacht dat de ontsnapping het kon halen”

Een mooie dag in het leven van Felix Gall. Terwijl Tadej Pogacar als een citroen werd uitgeknepen door Jonas Vingegaard, wist de Oostenrijker van AG2R-Citroën de loodzware zeventiende etappe van de Tour de France te winnen. In Courchevel bleef hij Simon Yates 34 tellen voor. “Ja, ik ben helemaal kapot”, bevestigt Gall in het flashinterview.

“Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het hele jaar was al fantastisch, en om het nu zo goed te doen in de Tour de France en de koninginnenrit te winnen: het is ongelooflijk. Ik wil het team heel erg bedanken. Ze hebben me zoveel gegeven.”

“Ja, ik ben helemaal kapot. Het is niet eenvoudig om een etappekoers van drie weken te rijden. En dan ben ik ook nog eens na een paar dagen de leider van het team. Ik had heel veel stress, maar de laatste paar dagen gaat het steeds beter. Ik voelde me de hele dag al goed, maar ik had niet gedacht dat de ontsnapping het kon halen. Maar de etappe was zo zwaar, dat ik het gewoon probeerde om maar wat voorsprong te hebben op de favorieten op de Col de la Loze.”

“Voor de laatste klim voelde ik me nog steeds goed. Toen ik naar de cijfers keek, zag ik dat het een loodzware rit was geweest. Ik wist dat als ik zo door bleef gaan, dat ik in een goede positie zou zitten om de rit te winnen. Ben O’Connor deed het geweldig op de klim en ik heb gewacht op het steile stuk om aan te vallen. Toen was het gevoel niet zo goed meer, maar ik ben gewoon doorgegaan. Ik was bang dat ik in de laatste kilometers of op de steile slotstrook nog zou worden teruggepakt.”

Maar zover kwam het niet. “Toen ik over de finish kwam, ging er niet veel door me heen, enkel dankbaarheid. Ik zal niet zeggen dat het een kinderdroom van me is om een Touretappe te winnen, maar anderhalf jaar geleden had ik me dit nooit voor kunnen stellen.”