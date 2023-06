Felix Gall (2e) toont opnieuw goede benen: “Ik hoop nog tijd terug te pakken”

Felix Gall was de voorbije maanden al uitstekend op dreef en is voorlopig ook bezig aan een goede Ronde van Zwitserland. In de eerste bergrit deed de Oostenrijker een gooi naar de zege, maar de renner van AG2R Citroën moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Mattias Skjelmose.

Gall reageerde op de slotklim naar Villars-sur-Ollon samen met Skjelmose op een aanval van Remco Evenepoel. De versnelling van de wereldkampioen mocht er zijn, maar Gall bleek nog wat over te hebben. De Oostenrijker demarreerde dan ook in de slotkilometers en leek even op weg naar de overwinning. Leek, want Skjelmose wist in de laatste kilometer toch weer aan te sluiten en spurtte vervolgens naar een dubbelslag.

Gall greep dus net naast de ritzege, maar klonk na afloop nog opgewekt voor de camera van Eurosport. “De etappe van vandaag lag mij misschien wel het beste. Ik houd van een dergelijk profiel, met een niet al te lange klim in de finale.”

“Ik heb de laatste weken heel goed kunnen trainen en we gaan zien hoe goed ik ben op de langere beklimmingen”, kijkt Gall alvast naar de komende dagen. “Ik ben in elk geval zeer tevreden met mijn huidige vorm. Mijn tijdrit was niet zo best, maar er komen nog zware ritten aan, waar ik hoop tijd terug te pakken”, besluit Gall, die nu negende staat in het klassement, op 1:07 van nieuwe leider Skjelmose.