Felipe Orts verlengt contract bij Burgos-BH met een jaar

Felipe Orts zal ook in 2023 uitkomen voor Burgos-BH. De 27-jarige Spanjaard, die zowel actief is op de weg als in de cross, heeft zijn contract bij het ProTeam met één jaar verlengd.

Orts kwam in 2021 bij Burgos-BH. Op de weg bleef het succes voorlopig beperkt tot een negende plek in een rit van de Volta a la Comunitat Valenciana van vorig jaar, maar in het veld behaalde hij de nodige ereplaatsen en zeges. Vorig seizoen wist hij zes crossen te winnen, waarvan vijf in Spanje. Een van de zeges betrof het Spaans kampioenschap veldrijden.

Deze winter staat de teller op drie overwinningen. Daarnaast haalde hij een podiumplaats in de Kermiscross Ardooie (C2), waar hij enkel Quinten Hermans voor hoefde te laten gaan. Ook pakte Orts recentelijk top-tienplaatsen in de Wereldbeker Hulst (zevende), de Wereldbeker Hulst (zesde) en op het EK in Namen (zesde).

Vertrouwen terugbetaald

In een reactie op de site van Burgos-BH zegt Orts dat hij heel blij is om langer bij Burgos-BH te blijven. “Burgos BH heeft vertrouwen in me gehad, en dat vertrouwen heb ik terugbetaald met goede resultaten. Het is een vruchtbare samenwerking. En we zullen blijven samenwerken om samen te groeien en vooruitgang te boeken in de ontwikkeling van het team.”

David Cantera, de technisch directeur van Burgos-BH, is eveneens in zijn nopjes met de contractverlenging van Orts. “Naast dat hij een geweldige wielrenner is, wat hij week na week laat zien, is hij een fantastisch mens waar we graag mee samenwerken.”