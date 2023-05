Feestje compleet voor SD Worx in Thüringen: Kopecky soleert naar ritwinst en eindzege

Lotte Kopecky heeft de laatste etappe én het eindklassement van de Thüringen Ladies Tour op haar naam geschreven. De 27-jarige renster sprong in de finale van de slotrit weg uit het peloton en soleerde vervolgens vijftien kilometer naar de streep. Ze won zo ook met ruim verschil het algemeen klassement. Door de zege van Kopecky won SD Worx alle ritten in de Thüringen Ladies Tour en boekten alle vijf rensters van de ploeg dagsucces.

De zesde en laatste rit van de Thüringen Ladies Tour startte en finishte in Mühlhausen. In de 125.2 kilometer lange etappe bevatte meerdere beklimmingen, waarvan de Höhe Weg (3.2 km à 6.1%) halverwege de rit de zwaarste was. De laatste vijftien kilometer gingen vooral naar beneden.

Vier vroege vluchtsters

Voordat de koers de voet van de Höhe Weg bereikte, hadden vier rensters zich los weten te rukken van het peloton. Lieke Nooijen, Amandine Fouquenet, Fabienne Jährig en Mieke Kröger begonnen met een voorsprong van twee minuten aan de klim. Bergop werd het verschil snel kleiner en niet lang na de helling, kwamen de koploopsters weer in het zicht van het peloton.

Sandra Alonso (CERATIZIT-WNT) en Clara Emond (Arkéa) gingen vervolgens in de aanval. Nooijen kon haar karretje als enige vroege vluchtster nog even aanhaken, maar moest na enkele kilometers toch ook passen. We hadden zo eventjes twee vrouwen aan kop van de koers. Eventjes, want door het werk van SD Worx werd het duo al snel weer tot de orde geroepen.

Kopecky virtueel aan de leiding

Kort daarna was er een tussensprint, waar Lotte Kopecky als eerste doorkwam. Zij pakte zo zes bonificatieseconden én de virtuele leiding. Voor de start van de rit had ze namelijk een achterstand van vier seconden op haar ploeggenote Lorena Wiebes, die op de laatste lange beklimming van de dag het peloton aanvoerde. Het pak ging op een lint, waardoor niemand aan aanvallen durfde te denken.

Op de top kwam daar verandering in. Ruby Roseman-Gannon plaatste een demarrage en kreeg Christina Schweinberger en Mischa Bredewold mee. AG Insurance-NXTG en UAE Team ADQ hadden niemand mee en dichtten het gat. Op een volgende klimmetje, met nog een kleine twintig kilometer te gaan, trok Lorena Wiebes – na haar kopwerk van eerder – plots zelf door. Ze kreeg Rosita Reijnhout van de Nederlandse selectie met zich mee.

Solo Kopecky

De twee begonnen samen aan het laatste klimmetje van de dag, maar Wiebes liet Reijnhout hier al snel achter. De Europees kampioene kwam echter niet als eerste boven. Lotte Kopecky was namelijk uit het peloton weggesneld en ging op en over haar ploeggenote. Ze had nog ruim vijftien kilometer voor de boeg, maar soleerde met groot vertoon van macht naar Mühlhausen. Op een gegeven moment was haar voorsprong meer dan een minuut. Op de streep was daar nog meer dan genoeg van over om uitgebreid feest te vieren.

De zege van Kopecky betekende de zesde zege op rij voor SD Worx in de Thüringen Ladies Tour. Nadat op dag één de ploegentijdrit gewonnen werd, wonnen daarna Bredewold, Barbara Guarischi, Lonneke Uneken en Lorena Wiebes achtereenvolgens een rit. Kopecky was de enige die nog niet gewonnen had, tot de dubbelslag van vandaag.