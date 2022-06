Fedeli (ex-Gazprom Rusvelo) tekent bij EOLO-Kometa: “Ik had dit seizoen al opgegeven”

Alessandro Fedeli heeft een contract getekend bij EOLO-Kometa. De Italiaanse coureur komt over van Gazprom-Rusvelo. Het Italiaans kampioenschap op de weg zondag wordt Fedeli’s eerste koers voor de ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso.

“Dat ik erg blij ben met dit contract, is een understatement. Ik wilde graag weer koersen na deze moeilijke periode”, blikt hij terug op de schorsing van zijn voormalige ploeg door de oorlog in Oekraïne, waardoor hij niet meer kon koersen. “Ik had dit seizoen al opgegeven en nu sta ik hier. Ik wil er meteen staan, aangezien ik ook volgend jaar voor EOLO zal uitkomen.”

“Het is allemaal toevallig tot stand gekomen. Met Zannatta sprak ik al over volgend jaar, maar toen begonnen de problemen bij Gazprom-Rusvelo en heb ik gevraagd of ik meteen naar EOLO mocht komen. Basso was zeer enthousiast en werkte vervolgens ook mee.”

“Mijn basis is goed. Ik heb een goede winter gehad en verwacht het meteen goed te doen. Meestal ben ik ook beter in het tweede deel van het seizoen”, eindigt Fedeli.