Fausto Masnada wordt tweede in thuisstad Bergamo: “Een fantastische dag”

Fausto Masnada was de enige renner die na de Passo di Ganda de kloof met Tadej Pogačar nog kon dichten. Met de Tourwinnaar streed hij uiteindelijk in thuisstad Bergamo om de zege in de Ronde van Lombardije. Ondanks zijn tweede plaats was de renner van Deceuninck-Quick-Step opgewekt na afloop: “Dit was een fantastische dag.”

“Ik ben heel blij en tevreden”, gaat hij verder. “Het was een zware race en het team heeft het heel goed gedaan. De situatie in de finale was perfect. Ik hoefde niet mee te rijden met Pogačar omdat Alaphilippe nog achter mij zat. Heel even dacht ik dat hij nog zou terugkomen, maar Pogačar reed heel hard door. Zo hard dat ik nog bijna werd gelost.”

“Een tweede plaats was voor mij het maximale resultaat. Dat de finish hier in Bergamo is, is een droom voor mij. Ik ben in deze straten opgegroeid”, besluit hij.