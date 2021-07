Faizanè nog twee jaar sponsor Bardiani-ploeg

Goed nieuws voor Bardiani-CSF-Faizanè. De Italiaanse wielerploeg heeft namelijk het contract met titelsponsor Faizanè met twee jaar verlengd. Het kunststofproductiebedrijf blijft ook in 2022 en 2023 verbonden aan het team van onder meer Giovanni Visconti en Enrico Battaglin.

Faizanè is sinds 2018 verbonden aan de Bardiani-ploeg en sinds twee jaar ook titelsponsor in de naam van de formatie. “De resultaten van dit seizoen, de plannen en het geduld dat we hebben met jonge renners zijn voor iedereen zichtbaar”, reageert ploegbaas Roberto Reverberi. “Dat heeft zeker vertrouwen en bevestiging gegeven aan deze belangrijke sponsor. We zijn daarom blij om de komende twee seizoenen zij aan zij verder te gaan.”

Ook Martino Dal Santo, de president van Faizanè, is erg blij met de verlengde samenwerking. “Dit vooruitzicht stelt ons in staat om veel jonge, getalenteerde Italianen te lanceren. We willen ook graag de beste Italiaanse ploeg zijn op de ranglijst van de UCI Europe Tour. Ook in de Giro d’Italia, waar de ploeg zich presenteerde met een volledig Italiaanse selectie, liet het team zich goed zien”, stelt de sponsor.