Fabio Van Den Bossche blij met WK-brons op puntenkoers: “Havik was echt de beste”

Fabio Van Den Bossche won vrijdag zijn allereerste WK-medaille. De jonge Belg derde op de puntenkoers, dat door Yoeri Havik gewonnen werd. “Ik ben niet verrast door de prestatie van Yoeri, hij is echt sterk de laatste tijd.”

“Ik had het niet verwacht, maar wel gehoopt”, vertelde de 22-jarige Belg na afloop aan onder meer NOS en Sporza. “Ik ben met open vizier de wedstrijd ingegaan. Normaal gezien kan ik de momenten (om aan te vallen en zo een ronde te nemen, red.) goed aanvoelen, dus ik heb echt op gevoel gereden. Dat is gelukt.”

Van Den Bossche nam al vrij vroeg in de puntenkoers een ronde, waardoor hij meteen in de strijd om de medailles verwikkeld geraakte. “Dat gaf meteen een boost. Ik moet actief koersen en proberen rond te rijden, want ik ben niet snel genoeg voor de sprints. Door de koers ook mee hard te maken, worden de sprints ook iets makkelijker voor mij.”

Samenwerken met Havik

De Belg stelde zijn bronzen medaille uiteindelijk veilig door in de eindsprint tweede te worden, achter zilveren medaillewinnaar Roger Kluge. Het goud ging naar een sterke Havik. “Ik ben eigenlijk niet verrast door Yoeri zijn prestatie. Hij is heel sterk bezig de laatste tijd. We kennen elkaar ook een beetje van de zesdaagses. We hebben elkaar tijdens de puntenkoers een beetje kunnen helpen”, aldus Van Den Bossche, die nog aangaf dat een medaille op het WK al lang een droom was.