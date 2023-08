Fabio Jakobsen wint tweemaal in Denemarken: “Dit is de kers op de taart”

Fabio Jakobsen kan al tevreden terugkijken op zijn Ronde van Denemarken. De Europese kampioen sprintte tweemaal naar de zege en is duidelijk de snelste op de Deense wegen. “Ik ben blij dat ik het vertrouwen van het team kon terugbetalen”, vertelde Jakobsen na afloop van zijn zege in het flahsinterview.

De vierde rit van de Ronde van Denemarken zette de Nederlander naar zijn hand door tactisch af te wachten in de sprint. De lead-out van Alpecin-Deceuninck (Ramon Sinkeldam) had even wat voorsprong, maar Jakobsen wachtte en uiteindelijk was het Jenson Plowright zelf die het gat dichtte naar zijn ploeggenoot. Jakobsen kwam er daarna sterk uit, niemand kwam nog in zijn buurt.

“Ik ben blij met mijn twee zeges deze week. Die waren niet mogelijk geweest zonder de hulp van mijn ploeggenoten, ik wil ze dan ook bedanken voor hun ongelooflijke werk. Zo’n sterke ploeg rond je hebben, geeft heel veel vertrouwen”, nam de renner van Soudal Quick-Step ruim de tijd om iedereen te bedanken. “Dit is gewoon de kers op de taart.”

