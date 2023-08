Fabio Jakobsen sprint naar tweede zege in Ronde van Denemarken

Fabio Jakobsen heeft rit twee van de Ronde van Denemarken gewonnen. De Nederlandse renner zegevierde in Bagsværd na een massasprint. Mads Pedersen en Luca Colnaghi mochten als tweede en derde mee op het podium. Mattias Skjelmose blijft leider.

Het peloton moest vrijdag van Kalundborg naar Bagsværd trekken. Dat was goed voor 178,4 kilometer. Onderweg ging het vaak op en neer, maar echt bergop rijden, moesten de renners nooit doen. Het was dan ook de verwachting dat er uiteindelijk ging gesprint worden om de zege.

Vroege vluchters maken het even spannend

Jules Hesters (Flanders-Baloise), Simon Pellaud (Tudor), Emil Mielke Vinjebo (Leopard TOGT), Rasmus Bøgh Wallin, Jakob Egholm (beiden (Restaurant Suri-Carl Ras) en Rasmus Søjberg Pedersen (CIC U Nantes Atlantique) trokken zich niks aan van die verwachting en gingen in de aanval. Het zestal kreeg nooit een grote voorsprong, maar hield wel lang stand.

Egholm en Hesters moesten nog voor de laatste 20 kilometer vooraan lossen, maar toch konden de vier overgebleven vluchters hun dikke minuut voorsprong vasthouden. Het was duidelijk dat er nog vier hardrijders in de ontsnapping zaten, want het kopwerk van Soudal Quick-Step en Uno-X had aanvankelijk weinig effect.

Niemand in de buurt van Jakobsen

Aanvankelijk, want uiteindelijk kraakten Pellaud, Vinjebo, Wallin en Pedersen dan toch. Het viertal werd op twee kilometer van de streep ingerekend. Zodoende werd er gesprint voor de zege. Na een chaotische aanloop had Jakobsen nog de meest frisse benen. De Nederlander sprintte makkelijk naar de zege. Mads Pedersen en Luca Colnaghi eindigden op ruime afstand als tweede en derde. Mattias Skjelmose blijft de leider in het algemeen klassement.