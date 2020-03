Fabio Jakobsen voert klassement Bingoal Cycling Cup aan zondag 8 maart 2020 om 18:14

Na de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, de eerste manche om de Bingoal Cycling Cup, voert dagwinnaar Fabio Jakobsen logischerwijs het regelmatigheidsklassement aan. De Nederlands kampioen van Deceuninck-Quick Step wordt op de voet gevolgd door Timothy Dupont en Alfdan De Decker, de twee Circus-Wanty Gobert-renners die tweede en derde werden.

De Bingoal Cycling Cup is een serie over zeven Belgische 1.1-koersen. De eerstvolgende wedstrijd is het Circuit de Wallonie op 21 mei. In dit artikel zetten wij het eerste tussenklassement voor u op een rijtje.

Klassement Bingoal Cycling Cup na GP Jean-Pierre Monseré (8 maart)

1. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) – 16 punten

2. Timothy Dupont – 14

3. Alfdan De Decker – 13

4. Luca Mozzato (B&B Hotels-Vital Concept) – 12

5. Thomas Boudat (Arkéa-Samsic) – 11

6. Boris Vallee (Bingoal-Wallonie Bruxelles) – 10

7. Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) – 9

8. Christophe Noppe (Arkéa-Samsic) – 8

9. Oscar Gatto (BORA-hansgrohe) – 7

10. Enzo Wouters (Tarteletto-Isorex) – 6

10. Piotr Havik (Riwal-Readynez) – 6