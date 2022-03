Fabio Jakobsen stapt vroegtijdig af in Parijs-Nice

Fabio Jakobsen zal Parijs-Nice niet uitrijden. De sprinter van Quick-Step-Alpha Vinyl en winnaar van de tweede etappe naar Orléans heeft vroeg tijdens de zesde etappe opgegeven. Volgens zijn ploeg is de Nederlander vermoeid.

Jakobsen gaf op de Col de Murs, vroeg in de langste etappe van deze ronde, aan dat hij niet verder ging. Op dat moment reed hij nog in het peloton, achter een kopgroep van zes die al vroeg in de rit was weggereden. Met nog louter bergetappes op het programma viel er voor Jakobsen weinig meer te winnen in Parijs-Nice.

Achter de naam van Jakobsen komt dus een DNF. Eerder op de dag waren er nog zes andere opgaves gemeld, waaronder die van Jasper Philipsen.